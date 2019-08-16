شكرا لقرائتكم الزمالك يخوض معركة العودة للبطولة الأفريقية أمام ديكاداها الصومالى..الليله... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى الزمالك نظيره ديكاداها الصومالى فى التاسعة من مساء اليوم الجمعة، فى إطار منافسات ذهاب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مُشجع، حيث يسعى الأبيض للعودة بقوة لمنافسات البطولة الإفريقية التى غاب عن المشاركة فيها لمدة عامين، حيث كان أخر ظهور له فى دور المجموعات عام 2017، ليكتفى بعدها للمشاركة فى الكونفدرالية الإفريقية خلال العامين الماضيين، قبل أن يتوج بلقبها فى النسخة الأخيرة على حساب فريق نهضة بركان المغربى.

ويسعى طارق يحيى، المدير الفنى للزمالك الذى تولى قيادة الفريق فى مباراته أمام ديكاداها الصومالى، بصفة مؤقتة، لحين تولى المدير الفنى الأجنبى الجديد مهمته الفنية مع الفريق، لتحقيق نتيجة إيجابية وتوجيه رسالة قوية لمنافسى الأبيض فى البطولة الإفريقية بأنه قادم للمنافسة على اللقب، خاصة بعدما استعد الفارس الأبيض بشكل أفضل فى الفترة الأخيرة عقب تأجيل المباراة التى كانت ستقام يوم الأحد الماضى، على ستاد بتروسبورت، حيث خاض الفريق مباراة ودية مع فريق 6 أكتوبر التى انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، أحرزهما المغربى أشرف بن شرقى المنضم حديثًا لصفوف القلعة البيضاء، ويوسف أوباما، صانع ألعاب الأبيض كما شهدت المباراة الدفع بالكثير من العناصر الأساسية والبديلة فى الفريق الأبيض، للاطمئنان على جاهزية اللاعبين لمواجهة اليوم أمام ديكاداها.

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ويدخل الزمالك مباراته أمام ديكاداها الصومالى، فى ظل غياب كل من مصطفى فتحى وخالد بوطيب وطارق حامد وفرجاني ساسى لعدم الجاهزية الفنية ومحمد أوناجم لعدم أحقيته باللعب إلا في دور المجموعات وعبد الله جمعة وأيمن حفني للإصابة فيما استقر طارق يحيى على الدفع بمحمد عواد، حارس مرمى الأبيض المنضم حديثًا لصفوف الفريق، أساسيًا فى هذه المباراة، بعدما كان يفاضل بينه وبين محمد أبو جبل، المنضم من سموحة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، كما استقر على الدفع بالثنائى محمود عبدالعزيز "زيزو" ومحمد حسن، فى وسط الملعب، لتعويض غياب طارق حامد وفرجانى ساسى، بالإضافة إلى الدفع بالمغربى بن شرقى فى أول مشاركة رسمية له مع الفريق، ومن المتوقع أن يبدأ طارق يحيى مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى بتشكيل مكون من: "محمد عواد فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى فى خط الدفاع، محمود عبد العزيز ومحمد حسن وأمامهما أشرف بن شرقى ويوسف أوباما وكريم بامبو فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

فى المقابل، يسعى ديكاداها، فى استغلال فترة تواجده فى القاهرة، قبل المباراة بفترة كبيرة للتأقلم على الأجواء وتحقيق مفاجأة أمام الزمالك، لاسيما وأن بطل الصومال لا يمتلك فرصة للعب أمام جماهيره حيث ستقام مباراتى الذهاب والعودة فى مصر، لذلك تنوعت فترة استعداداته لمواجهة الأبيض بين ملعب فندق الإقامة بمدينة نصر ثم الملعب الفرعى والرئيسى ببرج العرب بالإسكندرية.