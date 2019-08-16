شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك ضد ديكاداها فى ضربة البداية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر طارق يحيى المدير الفنى للزمالك على التشكيل الأساسى لمواجهة ديكاداها الصومالى، فى المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على استاد برج العرب، فى إطار منافسات ذهاب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال إفريقيا، والتى ستشهد حضور 10 آلاف مُشجع، حيث يسعى الأبيض للعودة بقوة لمنافسات البطولة الإفريقية التى غاب عن المشاركة فيها لمدة عامين، حيث كان أخر ظهور له فى دور المجموعات عام 2017، ليكتفى بعدها للمشاركة فى الكونفدرالية الإفريقية خلال العامين الماضيين، قبل أن يتوج بلقبها فى النسخة الأخيرة على حساب فريق نهضة بركان المغربى.

ومن المتوقع أن يبدأ طارق يحيى مباراة الزمالك وديكاداها بتشكيل مكون من:

فى حراسة المرمى: محمد عواد.

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خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى.

خط الوسط: محمود عبد العزيز ومحمد حسن وأمامهما أشرف بن شرقى ويوسف أوباما وكريم بامبو.

خط الهجوم: عمر السعيد.