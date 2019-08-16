شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عثمان يطلب الاجتماع بقيادات الحكام للتنسيق للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز سمير عثمان رئيس لجنة الحكام الدولي الجديد لعقد اجتماع مع قيادات التحكيم سواء القدامي أوالحاليين لمعرفة أرائهم فى عملية التطوير الخاصة بالحكام خلال الفترة المقبلة ووضع أليات يتم السير عليها والتعرف على مقترحاتهم تمهيداً لتطبيقها فى الفترة المقبلة . كما سيعقد عثمان جلسة مع مسئولو اتحاد الكرة لوضع التصور النهائي لأسماء اللجنة المعاونة له فى إدارة لجنة الحكام إلى جانب بعض الأمور الخاصة بالحكام مثل زيادة بدلات المباريات ووضع عقوبات مغلظة على أى فرد من المنظومة يتطاول على الحكام.

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