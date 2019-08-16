شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يرهن الموافقة على رحيل بافور بالتعاقد مع مهاجم افريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رهن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الموافقة علي رحيل الغاني ريتشارد بافور مدافع الدراويش لصفوف العدالة السعودي بالتعاقد مع مهاجم أفريقي سوبر .

كشف مصدر بمجلس الإسماعيلي أن إدارة ناديه لم تحسم حتي الآن بقاء ريتشارد بافور مع الدراويش في الموسم الجديد من عدمه رغم انضمام اللاعب لمعسكر اكتوبر، مؤكدا أنه فى حالة التعاقد مع أي لاعب افريقي فى المراكز التي يحتاجها الإسماعيلي وعلي رأسها المهاجم سيكون قرار رحيل بافور هو الأقرب

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وتلقي النادى الإسماعيلي عرضا من نظيره العدالة السعودي الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولي السعودي يطلب فيه التعاقد مع الغاني ريتشارد بافور مدافع الدراويش

وطلب العدالة السعودي التعاقد مع بافور مقابل 150 ألف دولار .

وتضم قائمة الأجانب في صفوف الاسماعيلي بجانب ريتشارد بافور كل من العراقي همام طارق والغيني بيكيتي سيلفا والنامبيبي شيلونجو .