ملف الخميس.. من هو مدرب الزمالك.. وحلم ناشئي مصر في مونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
شهد يوم أمس الخميس العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:
للمرة الأولى.. ناشئو مصر يتأهلون لنصف نهائي مونديال اليد بعد التغلب على أيسلندا
معلول وربيعة ينتظمان في مران الأهلي.. وإكرامي يواصل التأهيل
سموحة يُعلن تعاقده رسميًا مع كوفي
موزمبيق تحرم مصر من التأهل للمربع الذهبي ببطولة افريقيا للسلة للسيدات
تقرير.. كيف يظهر الزمالك أمام بطل الصومال؟
ظهور نجم ليفربول.. صلاح يغيب عن جوائز الأفضل في أوروبا
تقرير.. كيف استغل الأهلي فريق الكرة لدعم صفقات السلة واليد؟
"الكرة تسلل يا مدام".. ملخص لقطات طاقم التحكيم النسائي لمباراة ليفربول وتشيلسي
الزمالك يفتح باب الترشح للانتخابات التكميلية.. وأحمد مرتضى يقدم أوراقه
"تجربة مع وردة".. 5 معلومات عن مدرب الزمالك الجديد
"صلاح الخطير".. ماذا قالت صحف إنجلترا بعد تتويج ليفربول بالسوبر الأوروبي؟
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