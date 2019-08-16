شاهد.. محمد صلاح يتعافى من آثار مباراة تشيلسي داخل حمام سباحة

بدأ النجم محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، في التعافى من آثار المباراة القوية التي خاضها أمام فريقهالسابق"تشيلسي"، مساء الأربعاء، ضمن كأس السوبر الأوروبى.
ونشر محمد صلاح، صورة عبر حسابه الرسمي، بموقع التدوينات
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