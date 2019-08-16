شاهد.. محمد صلاح يتعافى من آثار مباراة تشيلسي داخل حمام سباحة

بدأ النجم محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، في التعافى من آثار المباراة القوية التي خاضها أمام فريقه

السابق" تشيلسي "، مساء الأربعاء، ضمن كأس السوبر الأوروبى.

ونشر محمد صلاح، صورة عبر حسابه الرسمي، بموقع التدوينات

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العالمي "تويتر"، يظهر خلالها في حمام السباحة، معلقًا عليها:"العمل على التعافى"، بعد مواجهة تشيلسي فى كأس السوبر الأوروبى، والتى أقيمت فى مدينة اسطنبول التركية وحسمها الريدز بركلات الترجيح.