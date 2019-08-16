أليكس أيوبي: تركت آرسنال بعدما سمعت من ماركو سيلفا ما لم أسمعه من إيمري!

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كشف صانع الألعاب الدولي النيجيري “أليكس أيوبي” النقاب عن الأسباب التي دفعته نحو مغادرة آرسنال في الميركاتو الصيفي الحالي، والموافقة على العرض الذي تلقاه من إيفرتون، قائلاً أن أهم سبب هو رغبته الملحة في “صناعة اسمًا لنفسه وتحمل مسؤوليات أكبر”.

وأنهى أيوبي مسيرة استمرت لـ 15 عامًا مع آرسنال هذا الصيف من أجل الانضمام لصفوف التوفيز “إيفرتون” في اليوم الأخير لفترة الانتقالات الصيفية الإنجليزية يوم الخميس الماضي، مقابل حوالي 30 مليون جنيه إسترليني.

صاحب الـ 23 عامًا شارك في 148 مباراة بمختلف المسابقات مع الفريق الأول للمدفعجية، لكنه ابتعد عن التشكيلة الأساسية للفريق منذ تولي المدير الفني الإسباني «أوناي إيمري» مسؤولية تدريب الفريق في الموسم الماضي خلفًا لمكتشف أيوبي “آرسين فينجر”.

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وتحدث أيوبي للمرة الأولى عن أسباب رحيله عن ملعب الإمارات، قائلاً “كان العرض جذابًا للغاية بالنسبة لي ولا يمكن رفضه. مدرب الفريق (البرتغالي ماركو سيلفا) يقول لي دائمًا (هناك مكان لك، سوف نعتني بك) بشكل أساسي. كان يحدثني عن كل الأشياء التي يريد أي لاعب سماعها”.

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أوضح أيوبي في حواره مع الموقع الرسمي لإيفرتون “لقد منحني سيلفا الثقة التي سوف أحققها بشكل جيد. إنني مستعد للتحدي وخوض فصل جديد في مشواري الكروي. كان لدي دائما علامة الشباب في أرسنال، أتمنى أن اغتنم تلك الفرصة التي سنحت لي وصنع اسم لنفسي في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتابة التاريخ مع إيفرتون”.

وتابع “أتمنى أن أتمكن من تحمل المزيد من المسؤولية وإضافة شيء آخر للفريق”.

ويعد أيوبي، الذي غاب عن المباراة الأولى لإيفرتون في الدوري الإنجليزي هذا الموسم والتي تعادل خلالها سلبيا مع كريستال بالاس يوم السبت الماضي، سابع لاعب ينضم للفريق في فترة الانتقالات الصيفية.

وضم إيفرتون لصفوفه في الصيف الحالي عددا من اللاعبين الأكفاء من بينهم مويز كين وجان فيليب جبامين.

وأكد اللاعب النيجيري في ختام حديثه “سيكون الموسم الجديد مثيرا لإيفرتون. لقد ألقيت نظرة على باقي الوافدين الجدد للفريق هذا الموسم. إنهم جميعا يتمتعون بموهبة رائعة”.