محمد الكواليني يصدم جمهور الأهلي بخبر رحيله عن بي إن سبورتس

اعلان

أكد المعلق الرياضي المصري “محمد الكواليني” رحيله عن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، في ساعة مُبكرة من صباح اليوم الجمعة، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

وكشف الكواليني عن استعداده لخوض تجربة جديدة في الأسابيع القليلة القادمة مع إحدى القنوات الرياضية، رافضًا البوح عن الأسباب التي دفعته نحو مغادرة بي إن سبورتس.

وقال الكواليني “بعد مضي ثماني سنوات بشبكة الجزيرة الرياضية ومجموعة beIN الإعلامية، انتهاء العلاقة المهنية بيني وبين قناة beIN SPORTS”.

اعلان

المعلق الذي عمل في الدوريات الخمس الكبرى “الإسباني والإيطالي والإنجليزي والألماني والفرنسي”، وعلق كذلك في معظم المسابقات والبطولات التي تنقلها قنوات beIN SPORTS بما في ذلك الدوريين الاسكتلندي والهولندي وبطولة كأس العالم للسيدات، أكمل تغريدته قائلاً “جمهورنا العزيز..بإذن الله انتظروني في قناة رياضية أخرى..قريبًا”!.

Advertisements

وعَمل محمد الكواليني لفترة قصيرة مع قناة الحياة المصرية وقناة النادي الأهلي عامي 2009 و2010 بعد غلق شبكة راديو وتلفزيون العرب ART وتحول جميع بطولاتها إلى قنوات الجزيرة القطرية التي تحولت فيما بعد إلى قنوات beIN الرياضية.

وذاع صيت محمد الكواليني بين جماهير النادي الأهلي المصري، وعدد من محبي الأندية العراقية والأردنية والمغربية خلال فترة عمله مع قناة beIN SPORTS.

وأستخدمت كلمات وعبارات محمد الكواليني عن الأهلي في عدة فيديوهات إعلانية وترويجية لكبرى الشركات العالمية على مدار الخمسة مواسم الماضية على وجه التحديد، نظرًا لارتباط اسمه بشكل وثيق بمباريات النادي الأهلي في المنافسات الأفريقية عبر القناة القطرية الشهيرة.

وغاب المعلق السابق في قناة النيل للرياضة المصرية عن كابينة التعليق بقنوات beIN SPORTS منذ بداية العام الجاري بسبب وعكة صحية أجبرته على دخول غرفة العمليات.

وفي الوقت الذي انتظر الجميع عودته للتعليق على المباريات، لا سيما عشاق النادي الأهلي، خرج بخبر استقالته من العمل مع beIN SPORTS، وهو الخبر الذي يأتي بعد أقل من شهرين على رحيل أكثر من 150 صحفي مصري عن القناة القطرية.