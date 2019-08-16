شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يضع شرطا لرحيل ريتشارد بافور لـ العدالة السعودي.. تعرف عليه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اشترط مجلس إدارة النادي الاسماعيلي الموافقة علي رحيل الغاني ريتشارد بافور مدافع الدراويش لصفوف العدالة السعودي بالتعاقد مع مهاجم أفريقي سوبر .

كشف مصدر بمجلس الاسماعيلي أن إدارة ناديه لم تحسم حتي الآن بقاء ريتشارد بافور مع الدراويش في الموسم الجديد من عدمه رغم انضمام اللاعب لمعسكر اكتوبر مؤكدا أنه في حالة التعاقد مع أي لاعب افريقي في المراكز التي يحتاجها الاسماعيلي وعلي رأسها المهاجم سيكون قرار رحيل بافور هو الأقرب

وتلقي النادي الاسماعيلي عرضا من نظيره العدالة السعودي الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولي السعودي يطلب فيه التعاقد مع الغاني ريتشارد بافور مدافع الدراويش

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وطلب العدالة السعودي التعاقد مع بافور مقابل١٥٠ الف دولار .

وتضم قائمة الأجانب في صفوف الاسماعيلي بجانب ريتشارد بافور كل من العراقي همام طارق والغيني بيكيتي سيلفا والنامبيبي شيلونجو .