شكرا لقرائتكم الأهلى يتوجه إلى الإسكندرية إستعداداً لمعركة رد الاعتبار أمام بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتجه فريق الاهلي للأسكندرية اليوم ،الجمعة، إستعداداً لخوض المباراة المرتقبة أمام بيراميدز في الثامنة من مساء الغد في دور الـ16 لكاس مصر بإسناد برج العرب وهي المباراة التى يتطلع الأحمر للفوز فيها من أجل استكمال مشوار التتويج بلقب الكأس الغائب عن قلعة الجزيرة منذ سنوات ومن أجل رد الاعتبار أمام بيراميدز الذى فاز على الأهلي مرتين هذا الموسم في بطولة الدوري.

وحرص مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق على التحدث مع لاعبيه أكثر من مرة خلال الفترة الماضية حول أهمية مباراة الغد وشرح المدير الفني تعليمات خاصة لبعض اللاعبين ومنحهم "دروس خصوصية" من أجل التفوق في مواجهة بيراميدز الهامة التى ستكون أحدى المحطات الهامة في تجربة لاسارتي مع الأهلي لاسيما بعد الفوز ببطولة الدوري.

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وقام المدير الفني بتحفيظ لاعبي الفريق خطة الفوز والثأر من بيراميدز من أجل إسعاد الجماهير ومواصلة النتائج الجيدة في الفترة الأخيرة التى كان من ضمنها حصد الدوري بالفوز على المقاولون ثم الفوز على الزمالك في ختام الدوري ثم الفوز على بطل جنوب السودان برباعية نظيفة في ذهاب دور الـ64 لبطولة أفريقيا.