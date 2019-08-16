الفيفا للسعودية تحذر من إعادة بث قناة بي أوت كيو والتحديث عبر أجهزة الاستقبال

مع بدء انطلاق بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يبحث الكثير من المشجعين وعشاق الكرة في الوطن العربي على قناة تبث مباريات تلك البطولة ومن تلك القنوات قناة بى اوت كيو التي تختص بنقل المباريات بدون تشفير، ومن الجدير بالذكر أنه في الآونة الأخيرة، تناقلت العديد من الأخبار حول عودة قريبة لقناة بى اوت كيو بعد أن توقفت وذلك من خلال صفحتها الرسمية المزعومة، وصرحت بأنه سيتم البث على القناة مرة أخرى بعد القيام بعمليات التحديث الخاصة بأجهزة استقبال قناة بى اوت كيو، نتابع معكم للتعرف على كل جديد فور حدوث الخبر.

إعادة بث قناة بي أوت كيو

قد أكدت بعض المصادر، بأن قناة بى اوت كيو لن تعد تبث مرة أخرى على قمر عرب سات الذي تمتلكه المملكة العربية السعودية، وتناقلت بعض الأنباء أن سبب عدم بث القناة على تردد عرب سات بسبب إنذار الفيفا للسعودية؛ وبالطبع لم يكشف عنه بشكل رسمي.

وتحت زخم القضايا المرفوعة على قناة بى اوت كيو وزيادة التشويش عليها، قررت إدارة القناة تغيير اسم الشبكة وأوكلت التحديثات التقنية الخاصة بالقناة إلى شركة صينية متخصصة في تلك المجالات، كما أعلنت بأنه في خلال الأيام المقبلة سيعود البث على جميع قنوات بى اوت كيو لمشاهدة الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي.

هذا هو الاسم الجديد لشبكة ال10 قنوات المختصة بالرياضة والتي تبث bouztv sports حاليا من كولومبيا، وأوضح الدعم الفني ضرورة شراء أجهزة شيرنج أصلية لتجنب إيقاف القنوات وبسبب التحديثات المتكررة من قناة بى اوت كيو.