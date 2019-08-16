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عبد الحفيظ يناقش مع رباعي الأهلي عروض الرحيل فى الصيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

يبحث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة فى الأهلي مع لاعبي الفريق الذين قرر النادى الاستغناء عنهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري مصير العروض التى جاءت لهؤلاء اللاعبين.

 

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وتضم قائمة اللاعبين الذين مرشح رحيلهم من الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة ، كلاً من باسم علي ومحمد شريف وحسين السيد وهشام محمد بعدما سبق وفسخ الاهلي عقد أحمد حمودي ودياً كما رحل إسلام محارب وعمرو بركات للجونة فيما رحل ناصر ماهر لسموحة وتم تجديد إعارة الثلاثي أحمد ياسر ريام وأكرم توفيق ومحمود الجزار للجونة.

 

وفتح عبد الحفيظ خطوط اتصالات مع محمد شريف وباسم علي وحسين السيد وهشام محمد من أجل اختيار العروض الأنسب لهم وللنادي.

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