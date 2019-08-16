شكرا لقرائتكم اجتماع بين سيد عبد الحفيظ والمستبعدين من الأهلي.. اعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي مع لاعبي الفريق الذين قرر النادي الإستغناء عنهم خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجاري مصير العروض التى جاءت لهؤلاء اللاعبين. وتضم قائمة اللاعبين الذين سيرحلون من الاهلي خلال الأيام القليلة المقبلة ، كلاً من باسم علي ومحمد شريف وحسين السيد وهشام محمد بعدما سبق وفسخ الاهلي عقد أحمد حمودي ودياً كما رحل إسلام محارب وعمرو بركات للجونة فيما رحل ناصر ماهر لسموحة وتم تجديد إعارة الثلاثي أحمد ياسر ريام وأكرم توفيق ومحمود الجزار للجونة. Advertisements وفتح عبد الحفيظ خطوط إتصالات مع محمد شريف وباسم علي وحسين السيد وهشام محمد من أجل إختيار العروض الأنسب لهم وللنادي.

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