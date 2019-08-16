الأهلي يطالب بالحصول على مستحقاته في صفقة تريزيجيه

الموجز تحرك النادي الأهلي المصري رسميا، للحصول على مستحقاته في صفقة انتقال اللاعب محمود حسن "تريزيجيه" نجم منتخب مصر من نادي قاسم باشا إلى نادي أستون فيلا الإنجليزي. الأهلي قرر بالفعل إرسال خطاب رسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمطالبة بالحصول على نسبة 5% من قيمة صفقة انتقال اللاعب خاصة أنه قضى 9 سنوات مع الأهلي وتم تصعيده من قطاع الناشئين. وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا"، على أن الأندية التي قامت برعاية اللاعبين قبل سن الـ23 عامًا لها نسبة من الانتقالات يدفعها الاتحاد الدولي، في حين أن تريزيجيه قضى تسع سنوات ما بين صفوف الناشئين والفريق الأول قبل أن يقرر الاحتراف في صيف 2016 بنادي أندرلخت البلجيكي

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