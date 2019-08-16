دوري أبطال أفريقيا | موعد مباراة ديكيداها والزمالك المصري توقيت الذهاب

يلتقي فريق ديكيداها الصومالي مع فريق الزمالك المصري -اليوم الجمعة- الموافق 16-8-2019 في ذهاب الدوري التمهيدي الرابع والستين من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وقد كان من المقرر أن تقام المباراة يوم الأحد الماضي ولكنها تأجلت بالإتفاق بين ديكيداها والزمالك، وستقام مباراة بين ديكيداها والزمالك على ملعب برج العرب بمحافظة الأسكندرية ويتسع هذا الملعب لحوالي 25 ألف متفرج، وستقام مباراة الإياب في مصرأيضا؛ نظرا للظروف الحالية التي تمر بها الصومال، نتابع معاً لنلقي الضوء على تفاصيل مباراة حاسمة وقوية بين ديكيداها وفريق الزمالك المصري، تابعونا لتغطية المباراة.

موعد مباراة ديكيداها والزمالك المصري

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت جرينتش والساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة بتوفيت السعودية؛ وسيكون حكم المباراة بين فريقي ديكيداها والزمالك لبطولة دوري أبطال أفريقيا الحكم التونسي يسري بوعلي، وستبث المباراة على قناة أون سبورت أتش دي.

ويسعى الزمالك للفوز بالمباراة في الدوري التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بصفته الحاصل على المركز الثاني في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في الموسم الفائت، كما فاز الزمالك ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في الموسم الماضي ضد فريق نهضة بركان المغربي عن طريق ركلات الترجيح في المباراة الختامية.

ويحاول شيكبالا بكل ما أوتي من قوة أن يحقق نجاحا في تلك البطولة لأن هذا قد يكون موسمه الأخير قبل اعتزاله عن اللعب، حيث قال مدرب نادي الزمالك المؤقت طارق يحيى بأن شيكبالا متأهب نفسيا وبدنيا لتلك المباراة، بالإضافة إلى شخصيته القوية ومهاراته تؤهلانه لقيادة الفريق بشكل جيد.