حقيقة عودة قناة بي اوت كيو الرياضية وعدم البث المباشر مرة أخرى وإجراءات ضد القرصنة

يتساءل الكثير من متابعي كرة القدم والرياضة المحلية والعالمية عن حقيقة رجوع قناة بي اوت كيو ورفض القمر الصناعي عرب سات إعادة بثها مرة أخرى، حيث قال أحد المصادر المسئولة فى اتحاد كرة القدم السعودي أنه تم وصول خطاب من الفيفا وهو الاتحاد الدولي لكرة القدم يحذر فيه من استمرار قناة بي اوت كيو وأنه سيصدر عقوبات شديدة على الاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب شكاوى من اتحادات قارية وأوروبية تسوق بطولات كبرى لها نسبة مشاهدة كبيرة مثل دوري ابطال اوروبا والدوري الانجليزي والاسباني والايطالي والأوروبي.

وقف بث قناة بي اوت كيو

قد أصدرت الفيفا بالفعل في شهر يوليو الماضي أثناء بطولة كأس العالم بروسيا بيانا أكدت فيه أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد شركة القرصنة بي اوت كيو التي تستمر في بث مباريات كأس العالم بطريقة مخالفة للقانون، وحث فيه المملكة العربية السعودية وجميع الدول التي يتم فيها هذه الانشطة أن تقدم الدعم لمكافحة هذه القرصنة.

هذا وقد أكد المصدر المسئول بعدم وجود أي علاقة له بهذه القنوات، وقال أيضا أن السعودية رحبت بقرار الفيفا وقامت بتكليف محامي لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذا القرصنة وأن قرار الفيفا سيستكمل الإجراءات التي تقوم بها وزارة التجارة والاستثمار السعودية لمكافحة قناة بي اوت كيو وكذلك قناة بي ان سبورت بشكل غير قانوني، وقبل اسبوع توقف بث قنوات بي اوت كيو برغم انها تقوم بتحديثات تطور من بثها إلا أنها لم تعاود العمل مرة اخرى.