سيدات الطائرة الشاطئية أمام النيجر ..والرجال مع موزمبيق فى الالعاب الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى اليوم، الجمعة، منتخب سيدات الكرة الطائرة الشاطئية نظيره النيجر فى إطار أولى مواجهات دورة الألعاب الأفريقية المقامة فى المغرب . بينما يلتقى منتخب الرجال مع موزمبيق فى إطار المجموعة الثانية . Advertisements يقع منتخب السيدات فى المجموعة الرابعة التى تضم كلا من ، مصر و موزمبيق والنيجر و السنغال. بينما تضم مجموعة الرجال منتخبات كلا من ، موزمبيق وموريتانيا ونيجيريا.

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