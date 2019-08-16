شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. الإسماعيلي يواجه بتروجت وديا على ستاد بتروسبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض في الخامسة عصر اليوم الجمعة فريق الإسماعيلي بقيادة محمود جابر المدير الفني، أولي ودياته بمعسكر أكتوبر حينما يلاقي نظيره بتروجت علي ستاد بتروسبورت. ويستعد الإسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل. Advertisements وأوقعت القرعة الإسماعيلى فى مواجهة مع أهلى بنى غازى بطل ليبيا ضمن منافسات دور الــ32 حيث يحتضن ملعب الإسماعيلية لقاء الذهاب فيما لم يتضح حتى الأن بشكل رسمى ملعب لقاء الإياب. وكان الإسماعيلى قد طالب بتعديل موعد لقاء الذهاب ليقام يوم 13 سبتمبر المقبل بدلًا من يوم 6 من الشهر نفسه بعد ترحيب الفريق الليبى.

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