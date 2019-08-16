شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية تحدد 400 ألف جنيه راتب للمدير الفني للمنتخب الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أن المدير الفني للمنتخب والذى سيتم الكشف عنه الأسبوع المقبل لن يتخطى راتبه ما بين الـ400 و 500 ألف جنيه شهرياً بعد الاستقرار بصفة رسمية على تعيين مدرب مصري خلفاً للمكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق للفراعنة و الذى تمت إقالته عقب خروج منتخب مصر من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 بعد الهزيمة أمام جنوب أفريقيا بهدف فى البطولة التى استضافتها مصر.

استقر مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع وزارة الرياضة على 5 أسماء لإختيار من بينهم المدير الفني لمنتخب مصر القادم خلفاً للمكسيكي خافيير وهم حسام البدري و إيهاب جلال و حسن شحاته وطلعت يوسف وحسام حسن على أن يكون الحسم خلال الأيام القليلة المقبلة.