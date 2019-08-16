أسوان يفسخ تعاقده مع شهاب الدين أحمد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولي نادي أسوان، الصاعد حديثا للدوري الممتاز، فسخ التعاقد مع شهاب الدين أحمد لاعب خط وسط الأهلي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكان الجهاز الفني لأسوان بقيادة مجدي عبد العاطي ، قرر في الفترة الماضية فسخ التعاقد مع أكثر من لاعب بعد إتمام التعاقد معهم، على رأسهم اليوناني جورج ليراص ونصر رمضان لاعب خط وسط مصر للمقاصة ومحمد أشرف مهاجم وادي دجلة.
وكان أسوان قد نجح في تدعيم صفوف في الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع لاعبين أصحاب خبرات على رأسهم أحمد عبد الظاهر مهاجم الأهلي السابق، ومحمد طارق أبو العز لاعب فريق مصر للمقاصة ومسعد عوض حارس الاهلي السابق.
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