شكرا لقرائتكم خبر عن جيت النادى بكام يا كابتن ؟.. اغرب انتقالات اللاعبين فى الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النجومية ليست سهلة ، بل أن طريقها مفروش بالاشواك و المصاعب، ولم يكن نجوم كرة القدم ممن تسلط الأضواء عليهم ولدوا وفى أفواههم ملعقة ذهبية ، بل أنهم عانوا حتى وصلوا الى الشهرة و النجومية التى هم عليها الان .

ومقارنة بالملايين التى تقوم الاندية بدفعها لضم لاعب بعينه بغض النظر عن مستواه الفنى ، فمنذ عشرات سنوات او يزيد ، كانت الصفقات تتم بمقابل مادى ضعيف، إن لم يكن غير موجود من الاساس .

وهناك عدة امثلة على الانتقالات التى تقترب من " المجانية " و الغريبة ، ومنهم حسام غالى ، و محمد ابراهيم ، بالإضافة إلى ناصر ماهر الوافد الجديد للاهلى ، وكذلك احمد علاء المنتقل الى طلائع الجيش

الكابيتانو فى الاهلى مقابل مباراة ودية لبيلا

فى عام 1996 انتقل حسام غالى لاعب نادى بيلا بكفر الشيخ الى الاهلى بعد الاتفاق بين ادرة الناديين على إقامة مباراة ودية بين الناديين .

وكشف الحسن عبد الفتاح رئيس بيلا أن الكابيتانو انتقل للاهلى وهو تحت 14 عاما ، وكان المقابل مباراة ودية ولكنها لم تقم حتى الان .



محمد ابراهيم فى ناشئين الزمالك

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شروة كور وشرابات واحذية تنقل محمد ابراهيم من البحيرة للزمالك

كشف جمال أبو الوفا المدير الفنى الأسبق لفريق كروم جناكليس ومكتشف محمد إبراهيم عن قيمة انتقال اللاعب لنادى الزمالك قائلاً : "انتهت الصفقة بحصول نادي كروم جناكليس على معدات كروية بناءً على اتفاق الناديين وبالفعل حصلوا على 50 كرة و50 فانلة و50 شورت و50 شراب و50 حذاء رياضى وصلت قيمتها فى هذا التوقيت لـ 6 آلاف جنيه فقط"

وبعد اتفاق الزمالك مع نادي كروم جناكليس حضر إدارييو القلعة البيضاء وهم مصطفى النقيب وأحمد السيسى وسعيد الجدى وحصلوا على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم لينضم لقطاع الناشئين بالقلعة البيضاء عام 2004".

لاعب سلة ويد مقابل ناصر ماهر

استغنى نادى سموحة عن لاعب يد و لاعب سلة ، لفريق الأهلى ، ضمن صفقة انتقال ناصر ماهر لاعب الاهلى الى الفريق السكندرى .

وأعلن مسئولو الأهلى إعارة ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق لسموحة لمدة موسم، بعد سلسلة المفاوضات التي دارت بين الجانبين خلال الأيام الماضة، وبعد رفض طلب الفريق السكندري بإعارته لمدة موسمين، وجاءت إعارة ناصر ماهر لسموحة مقابل قطع إعارة عمرو بركات للفريق السكندري ليستعيده الأهلى ويقوم ببيعه للجونة مقابل 2 مليون جنيه، بالإضافة لاستغناء سموحة عن لاعب يد ولاعب سلة للأهلى

أحمد علاء فى الطلائع مقابل شوكت السلة

انتقل احمد علاء لاعب فريق الاهلى الى طلائع الجيش على سبيل الإعارة ، لمدة موسمين ، وجاءت صفقة أحمد علاء لطلائع الجيش ضمن صفقة تبادلية عقدها الأهلي مع النادي العسكرى لضم أيمن شوكت لاعب فريق كرة السلة بالطلائع .