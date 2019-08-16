شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان : لن يتم إستبعاد الحكم المخطئ فى الموسم الجديد .. والمسئولية صعبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سمير عثمان رئيس لجنة الحكام الجديد أنه لن يتم إستبعاد الحكم المخطئ من إدارة المباريات فى الدوري فى حالة تسببه فى خطأ ما ، كما كان يحدث فى السنوات الماضية.
تابع عثمان فى تصريحات لقناة ON SPORT لبرنامج ملعب أون ويقدمه سيف زاهر ، لن يتم الإنهاء على الحكم بسبب خطأ فالجميع يخطئ ، وسيتم إستبعاد الحكم من المباريات الكبري ولكن لن يتم إستبعاده نهائياً أو إيقافه لفترات طويلة .
أضاف رئيس لجنة الحكام أنه سيختار عدد معين من الحكام لإدارة مباريات الدوري الممتاز ستكون كقائمة أساسية وعدد من الحكام كقائمة إضافية.
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