تصريحات الخميس.. غموض لمدرب الزمالك المحتمل.. والأهلي يرد على صفقة اللاعب البرازيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
شهد يوم أمس الخميس العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:
ستانويفيتش يرد لمصراوي.. هل يصل لتدريب الزمالك الجمعة؟
الأهلي ينفي اهتمامه بلاعب ساو باولو ويحسم موقف معلول
صحفي يوناني يكشف.. تجربة الـ57 يومًا لستانويفيتش مع باوك والرحيل لأسباب فنية
الأهلي لمصراوي: خاطبنا "فيفا" بشأن مستحقات رعاية تريزيجيه
مصدر: طارق يحيى لن يدفع بمحمود علاء أمام ديكاداها
مسؤول القادسية السعودي يقدم نصيحة للزمالك بشأن ألكسندر ستانويفيتش
المصري: الأهلي حاول ضم إسلام عيسى.. وسنوجه لهم دعوة المئوية
طارق يحيى: الإصابات تصعب مهمة الزمالك أمام بطل الصومال
مصدر باتحاد الكرة يعلن عن الحكم الأقرب لإدارة موقعة الأهلي وبيراميدز
مصدر باتحاد الكرة يكشف لمصراوي حقيقة تولي البدري قيادة المنتخب
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