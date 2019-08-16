ماجواير رفض عرضًا خياليًا من مانشستر سيتي من أجل اليونايتد

أكدت تقارير إنجليزية أن هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي رفض عرضاً ضخماً من مانشستر سيتي لإغلاق انتقاله لليونايتد هذا الصيف.

ووفقاً لصحيفة ‘‘ديلي ستار‘‘ الإنجليزية رفض المدافع الإنجليزي هاري ماجواير لاعب مانشستر يونايتد الجديد عرضاً من مانشستر سيتي كان سيتقاضى من خلاله على راتباً أسبوعياً بقيمة 278 ألف جنيه إسترليني ، وذلك من أجل رغبته في التحرك نحو الغريم التقليدي المان يونايتد.

رفض ماجواير عرض مانشستر سيتي المذهل وقال أنه يريد الإنضمام لمان يونايتد، وهو النادي الذي شجعه في طفولته.

وفي النهاية توصل ماجواير إلى صفقة مدتها ست سنوات مع مانشستر يونايتد ، ويتقاضى 190 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي بعد إكمال انتقاله من ليستر سيتي بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني ، مما جعله أغلى مدافع في التاريخ.

كان سيتقاضى من خلاله على راتباً أسبوعياً بقيمة 278 ألف جنيه إسترليني ، وذلك من أجل رغبته في التحرك نحو الغريم التقليدي المان يونايتد.رفض ماجواير عرض مانشستر سيتي المذهل وقال أنه يريد الإنضمام لمان يونايتد، وهو النادي الذي شجعه في طفولته.وفي النهاية توصل ماجواير إلى صفقة مدتها ست سنوات مع مانشستر يونايتد ، ويتقاضى 190 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي بعد إكمال انتقاله من ليستر سيتي بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني ، مما جعله أغلى مدافع في التاريخ.

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