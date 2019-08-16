أسباس: اعشق الريال و هازارد اضافة كبيرة

أجرى إياجو أسباس مهاجم سيلتا فيجو الإسباني محادثة مع إذاعة ‘‘كادينا كوبي‘‘ الإسبانية قبل مواجهة

وقال إياجو أسباس مهاجم سيلتا فيجو في تصريحات حصرية للإذاعة الشهيرة: ‘‘ريال مدريد هو فريق عظيم والعظماء جيدون على أرضهم في السنوات الآخيرة‘‘.

وأضاف: أُفضل أن أبدأ الليجا ضد فريق آخر رغم أننا سنذهب للفوز على ريال مدريد.

وتابع: ريال مدريد يمتلك واحد من أفضل اللاعبين في العالم مثل إدين هازارد أنا معجب به وأحبه كثيرًا .

وأتم إياجو أسباس حديثه قائلًا: ‘‘هازارد سيقوم بعمل جيد بالتأكيد ، إنه لاعب عظيم وقد أظهر ذلك في البريميرليج

الإسباني محادثة مع إذاعة ‘‘كادينا كوبي‘‘ الإسبانية قبل مواجهة ريال مدريد يوم السبت على ملعب بالايدوس في الجولة الأولى بالدوري الإسباني.وقال إياجو أسباس مهاجم سيلتا فيجو في تصريحات حصرية للإذاعة الشهيرة: ‘‘ريال مدريد هو فريق عظيم والعظماء جيدون على أرضهم في السنوات الآخيرة‘‘.وأضاف: أُفضل أن أبدأ الليجا ضد فريق آخر رغم أننا سنذهب للفوز على ريال مدريد.وتابع: ريال مدريد يمتلك واحد من أفضل اللاعبين في العالم مثل إدين هازارد أنا معجب به وأحبه كثيرًا .وأتم إياجو أسباس حديثه قائلًا: ‘‘هازارد سيقوم بعمل جيد بالتأكيد ، إنه لاعب عظيم وقد أظهر ذلك في البريميرليج

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