دي يونج يقود التشكيلة المتوقعة لبرشلونة امام اتلتيك بيلباو

كشف موقع ‘‘البرنابيو‘‘ الإسباني عن التشكيلة المتوقعة لبرشلونة أمام أتلتيك بيلباو ، في المباراة التي ستقام بينهما على ملعب سان ماميس ، مساء الجمعة ، في الجولة الأولى بالدوري الإسباني.

وأكد الموقع الشهير أن إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة استدعى 19 لاعباً لمباراة أتلتيك بيلباو ، وسيضطر لاستبعاد لاعب واحد فقط قبل بداية اللقاء.

ولم تشهد قائمة برشلونة وجود 5 لاعبين وهم ، ليونيل

وقد يبدأ فالفيردي مباراة أتلتيك بيلباو بتشكيلة تتكون من:-

حارس المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جيرارد بيكيه ، كليمونت لينجليت ، جوردي ألبا ، نيلسون سيميدو.

خط الوسط: سيرجي روبيرتو ، سيرجيو بوسكيتس ، فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان ، عثمان ديمبيلي ، لويس سواريز. لمباراة أتلتيك بيلباو ، وسيضطر لاستبعاد لاعب واحد فقط قبل بداية اللقاء.ولم تشهد قائمة برشلونة وجود 5 لاعبين وهم ، ليونيل ميسي للإصابة ، وجان كلير توديبو وآرثر ميلو وآرتورو فيدال وموسى واجو لأسباب فنية من قبل فالفيردي.وقد يبدأ فالفيردي مباراة أتلتيك بيلباو بتشكيلة تتكون من:-حارس المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.خط الدفاع: جيرارد بيكيه ، كليمونت لينجليت ، جوردي ألبا ، نيلسون سيميدو.خط الوسط: سيرجي روبيرتو ، سيرجيو بوسكيتس ، فرينكي دي يونج.خط الهجوم: أنطوان جريزمان ، عثمان ديمبيلي ، لويس سواريز.

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