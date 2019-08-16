ميسي خارج قائمة برشلونة لمواجهة اتلتيك بيلباو

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني قائمة البلوجرانا المستدعاة لمواجهة فريق أتلتيك بيلباو اليوم ( الجمعة ) على ملعب سان ماميس في الجولة الأولى بالدوري الإسباني.
ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية ، لم تشهد القائمة وجود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي لم يتم استدعائه بسبب الإصابة.
بالإضافة إلى ميسي ، كانت المفاجأة في
وضمن مفاجآت القائمة ، تم استدعاء فيليب كوتينيو رغم التكهنات التي ربطته بمغادرة النادي.
وقرر فالفيردي استدعاء 19 لاعبًا لقائمة البارسا ضد أتلتيك بيلباو ، وسيتعين عليه قبل المباراة باستبعاد لاعب واحد.
وفيما يلي قائمة برشلونة المستدعاة لافتتاح الليجا ضد أتلتيك بيلباو:-
حراسة المرمى: تير شتيجن ، إيناكي بينا.
خط الدفاع: جونيور فيربو ، جوردي ألبا ، نيلسون سيميدو ، صامويل أومتيتي ، كيلمونت لينجليت ، جيرارد بيكيه.
خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس ، فرينكي دي يونج ، سيرجي روبرتو ، إيفان راكيتيتش ، كارليس ألينيا ، رافينيا ألكانتارا ، فيليب كوتينيو.
خط الهجوم: لويس سواريز ، أنطوان جريزمان ، عثمان ديمبيلي ، كارليس بيريز.
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