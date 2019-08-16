أزمة بين جماهير الاتحاد السكندري وعماد السيد بسبب "انستجرام"

نشيت ازمة بين عدد من جماهير نادي الاتحاد السكندري التي حضرت المباراة الودية بين الاتحاد السكندري ونادي المصري المطروحي مساء الخميس بملعب المكس ضمن أستعدادات الاتحاد لبدء الموسم الجديد .

بدأت الازمة قبل انطلاق المباراة عندما قامت مجموعة من الجماهير بالهجوم على حارس المرمى بعدما نشر مجموعة من الصور على موقع التواصل الاجتماعي( أنستجرام )

مرتديا فانلة نادي الزمالك وطالبته بأزالة تلك الصور و عدم نشر صور بأي فانلة اخرى سوى فانلة نادي الاتحاد السكندري وهو ما جعل الاعب يشير الى شعار نادي الاتحاد\ السكندري على فانلته محاولا انهاء الموقف بهدوء الا ان الموقف تصاعد عقب المباراة عندما حاولت الجماهير الحديث مجددا حول نفس الموقف مع الحارس وتطورت الامور ووصلت لحافة الاشتباك لولا تدخل بعض افراد الجهاز الفني و الاعبين الذين انهوا المشادة ووضح بعدها الاستياء الشديد علبى وجه المدير الفني طلعت يوسف ومدير الكرة اللواء عبد الجليل امام والذي قام بمجهود كبير لدخول الجماهيسر قبل المباراة بعدما كانت الجهات الامنية رافضة لدخولهم الملعب .

يذكر ان المباراة انتهت بفوز الاتحاد السكندري بهدفين لهدف وسجل هدفي الاتحاد خالد قمر .