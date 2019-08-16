اليوم.. الإسماعيلي يواجة بتروجيت وديًا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي نظيره بتروجيت وديًا مساء اليوم الجمعة على ملعب بتروسبورت. وتنطلق مباراة الإسماعيلي وبتروجيت في تمام الساعة الخامسة مساءً. تأتي تلك ضمن المباراه ضمن سلسلة الوديات الأربعة التي سيخوضها الإسماعيلي خلال معسكره المقام بفندق موفنبيك 6 أكتوبر. ويستعد الدراويش لخوض منافسات الموسم الجديد في بطولة الدوري الممتاز بجانب البطولة العريبة وكأس مصر. وأبرمن الفريق الأصفر 8 صفقات خلال موسم الإنتقالات الصيفية الجاري لدعم صفوف الفريق عقب النتائج المحخيبة للآمال الموسم الماضي.

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