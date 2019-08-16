شكرا لقرائتكم خبر عن «عميد» سييرا.. الاستقرار أهم من الأسماء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)

استقر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد بقيادة التشيلي لويس سييرا على الرباعي الأجنبي «ايمليانو، وخيمنيز، ورمارينهو، وفيلانويفا» لتمثيل الفريق الكروي في مواجهتي دور ربع النهائي الآسيوي أمام الهلال في جدة والرياض، وذلك بحسب مصادر خاصة لـ«الخليج 365» أكدت أن القرار جاء بهدف الاستقرار، خصوصاً أن الرباعي الأجنبي انضم في وقت مبكر للمعسكر الإعدادي، ونفذ المدرب خلال المباريات الودية والآسيوية عدداً من الجمل التكتيكية بناء عليهم إلى جانب الأسماء المحلية؛ الأمر الذي أوضحه سييرا في الاجتماع الذي عقد مع رئيس النادي ونائبه بحضور أسامة المولد، واعداً في الوقت نفسه بتصحيح الأخطاء الدفاعية وتلافيها مستقبلاً.

وأكدت المصادر ذاتها أن سييرا اختار السباعي الأجنبي «كريم الأحمدي، مروان داكوستا، ايمليانو، فيلانويفا، لويس خيمنيز، رومارينهو، وبريجوفيتش» لتمثيل صفوف الفريق الاتحادي في المنافسات المحلية.

من جهة أخرى، يبدأ سييرا التحضير الفني لمواجهة العهد اللبناني في البطولة العربية، من خلال إجراء مناورات كروية في الحصص التدريبة للوصول إلى قائمة الفريق الأساسية المشاركة في افتتاحية بطولة الأندية الأبطال العربية على كأس الملك محمد السادس.