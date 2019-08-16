شكرا لقرائتكم خبر عن مبارزة سعودية تبحث عن إنجاز آسيوي بين 26 لاعبة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل النجار (جدة) تبحث المبارزة تبحث المبارزة السعودية عهود المعمر (16 عاما) عن تحقيق إنجاز جديد يضاف للرياضة السعودية بشكل عام ولعبة المبارزة على وجه الخصوص على المستوى القاري، عندما تبدأ مشوارها مع منتخب بلادها في بطولة الجولة الآسيوية تحت 17 عاما، التي ستنطلق اليوم (الجمعة) في مدينة تايبيه الصينية، في منافسات سلاح السيبر التي يشارك فيها 26 لاعبة من منتخبات السعودية والصين تايبيه وهونغ كونغ واليابان والفلبين وسنغافورة، لتؤكد «عهود» أن رياضة البنات قادرة وبقوة على تحقيق الإنجازات على المستوى القاري رغم مرور عامين على ممارسة اللعبة بعد السماح للبنات بممارسة الرياضة وتشكيل منتخبات وطنية. كما يخوض الشابان حسين الطويل وعبدالكريم الحليفي لاعبا المنتخب السعودي للبنين منافسات سلاح الأبيه التي يشارك فيها 46 لاعبا من منتخبات السعودية والصين تايبيه وسنغافورة والفلبين وماليزيا واليابان وهونغ كونغ. وكان المنتخب السعودي أنهى فحص الأدوات التي شملت على القناع والسلاح والفلديكور والتمساحة والقفازات والبلسترون «حماية» والجاكيت والبنطلون. يذكر أن المنتخب السعودي للبنين استعد للبطولة بمعسكر إعدادي في مدينة الدمام استمر لمدة 14 يوما، فيما أنهى منتخب البنات المعسكر الإعدادي الذي أقيم في الرياض لمدة 28 يوما. ويهدف الاتحاد السعودي للمبارزة من المشاركة في البطولة إلى إعداد اللاعبين واللاعبات لأولمبياد 2024 وبطولة آسيا للناشئين والشباب 2020. وتضم البعثة السعودية في البطولة كلا من سعود الشمري رئيس البعثة، وفريد دحيم إداري المنتخب، واللاعبين حسين الطويل، وعبدالكريم الحليفي (سلاح الأبيه)، وعلي البحراني، وجاسر البكر (سلاح السيبر)، والمدربين محمد فؤاد، والمجري جيلا. فيما يمثل المنتخب السعودي للبنات ندى عابد، وفوزية الخيبري (سلاح الأبيه)، وعهد المعمر سيبر (سلاح السيبر)، وإداري المنتخب العنود الحرقان.



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