الليفر يحقق ثاني أحلام «صلاح»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) حقق اللاعب المصري الخلوق محمد صلاح ثاني أحلامه مع فريقه

حقق اللاعب المصري الخلوق محمد صلاح ثاني أحلامه مع فريقه ليفربول بعد مساهمته في رفع كأس السوبر الأوروبي، إثر فوزه على تشيلسي بركلات الترجيح 5-4، في أسطنبول التركية، وتحقيقه الموسم الماضي لقب دوري أبطال أوروبا ، إذ يسعى صلاح لتحقيق ثالث أحلامه برفع كأس مونديال الأندية التي سيشارك فيها الليفر بصفته بطلاً للقارة العجوز، وبتحقيق لقب السوبر تصدر ليفربول ترتيب أكثر الأندية الإنجليزية تحقيقاً للألقاب المحلية والقارية في تاريخة، بـ45 بطولة ثم أرسنال بـ30 بطولة ورابعاً تشيلي بـ25 بطولة وأستون فيلا خامساً بـ21 بطولة.

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