شكرا لقرائتكم خبر عن «خلود عطار» مديرة لـ«إعلامي الوحدة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة)

أعلنت إدارة نادي الوحدة التعاقد مع شركة كاف برئاسة خلود عطار، وذلك لإدارة المركز الإعلامي في النادي خلال الفترة القادمة خلفا لعاطف الأحمدي الذي قدم استقالته من إدارة المركز الإعلامي أخيراً.

وتعتبر خلود عطار أول سيدة تصل إلى منصب مدير المركز الإعلامي في أحد الأندية الرياضية بالمملكة.

من جانب آخر، يخوض فريق الوحدة مساء اليوم (الجمعة) لقاءه الودي الأول منذ عودته من المعسكر الخارجي الذي أقيم أخيراً في سلوفينيا، إذ سيلاقي فريق جدة على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، عقب أن استأنف الفريق تدريباته مساء الأربعاء الماضي بعد إجازة لمدة 3 أيام منحها الجهاز الفني للاعبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ومن المنتظر أن يزج المدرب ماريو ستيانوفيتش في مباراة جدة الودية بالتشكيل الأقرب لتمثيل الفريق في أولى مبارياته في الدوري أمام الاتفاق مساء السبت 24 أغسطس الجاري على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع.

وفي الجانب ذاته، يُنتظر أن يحسم الجهازان الفني والإداري القرار في اختيار العنصر الأجنبي الذي سيتم الاستغناء عنه، خصوصاً مع وصول قائمة اللاعبين الأجانب المسجلة في الفريق إلى 8 أجانب مع السماح بـ7 أجانب فقط، وطالبت الجماهير الوحداوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة عدم التفريط في قلب الدفاع ريناتو الذي تلقت إدارة النادي عروضاً من أندية عربية وأخرى في البرازيل للظفر بخدماته.