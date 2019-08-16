تألق الخضير والشمري هل يشفع لهما لإدارة مباريات الدوري؟

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) استطاع الحكمان الدوليان تركي الخضير «ساحة» وخلف الشمري «مساعد» إدارة نهائي بطولة غرب آسيا التي جمعت المنتخبين الشقيقين العراقي والبحريني، والتي انتهت بحرينية 1-0، بكل اقتدار، رغم قلة فرص مشاركة الحكم السعودي في إدارة مباريات دوري المحترفين الذي ينطلق الأسبوع القادم، ومن المرجح أن يمنح الاتحاد السعودي لكرة القدم فرصة للحكام السعوديين في إدارة بعض مباريات الدوري بنسبة متفاوتة بعد أن وضع ميزانيته لطواقم الحكام الأجانب الذين سيديرون مباريات هذا الموسم وتأجيل قرار عودة الصافرة

استطاع الحكمان الدوليان تركي الخضير «ساحة» وخلف الشمري «مساعد» إدارة نهائي بطولة غرب آسيا التي جمعت المنتخبين الشقيقين العراقي والبحريني، والتي انتهت بحرينية 1-0، بكل اقتدار، رغم قلة فرص مشاركة الحكم السعودي في إدارة مباريات دوري المحترفين الذي ينطلق الأسبوع القادم، ومن المرجح أن يمنح الاتحاد السعودي لكرة القدم فرصة للحكام السعوديين في إدارة بعض مباريات الدوري بنسبة متفاوتة بعد أن وضع ميزانيته لطواقم الحكام الأجانب الذين سيديرون مباريات هذا الموسم وتأجيل قرار عودة الصافرة السعودية لأجل غير مسمى.

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