شكرا لقرائتكم خبر عن المطوع «ناويها» هذا الموسم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فهد الحجاب (بريدة)

تواصل الإدارة الرائدية برئاسة فهد المطوع تميزها واهتمامها الكبير للموسم القادم مقارنة بالموسم الماضي، على صعيد التعاقدات الأجنبية، حيث أنهت إجراءات توقيع عقد احترافي مع المهاجم الكولومبي ماركو بيريز البالغ من العمر 29 لمدة ثلاث سنوات، قادماً من نادي ديبورتيس توليما الكولومبي. ويعتبر من المهاجمين المميزين على الصعيد التهديفي، إذ يتواجد اللاعب ماركو بيريز في المركز الثالث عشر على مستوى هدافي العالم في الموسم الماضي بتسجيله 31 هدفاً.

وعلى صعيد آخر، كرمت الإدارة الرائدية حارس الفريق عز الدين دوخة بمناسبة حصول منتخب بلاده الجزائر على البطولة الأفريقية التي اختتمت أخيراً في مصر. وقدم دوخة شكره وتقديره لإدارة وجماهير نادي الرائد على هذا التكريم الخاص بمناسبة تحقيق منتخب بلاده بطولة إفريقيا، مؤكداً أن هذه اللفتة الجميلة ستكون دافعاً وحافزاً معنوياً لدخول الدوري بقوة، وبإذن الله سنعمل المستحيل لإسعادكم، وهذا لن يكون إلا بمساندتكم ودعمكم لنا كما تعودنا منكم.