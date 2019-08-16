شكرا لقرائتكم خبر عن إجبار الملاك على التصاريح ومنع سيارات الـ «بيك أب» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

ألزمت اللجنة المنظمة لـ(مهرجان ولي العهد للهجن الثاني)، الملاك والمضمرين بالحصول على تصاريح مسبقة لدخول مواعيد السباقات، كما منعت اللجنة دخول سيارات «البيك أب» أثناء متابعة الأشواط، التي انطلقت صباح أمس، على أرضية ميدان محافظة الطائف للهجن، وجاء في باكورة المنافسات الأشواط المخصصة لسن المفاريد (بكار- قعدان) لمسافة 2 كيلومتر بمشاركة أكثر من 800 مطية موزعة على 16 شوطا للفترة الصباحية جميعها تميزت بقوة المنافسة وإبراز جهود المضمرين.

وجاءت النتائج للمراكز الأولى، على مستوى الشوط الأول الشوط الأول للبكار المفاريد تألقت «الغالية» لمالك الهجن المعروف أحمد بن ناصر المكيرش، وفي الشوط الثاني «عكاش» لعبدالله بن دخيل الله الجهني، وحققت البكرة (العنود) صاحبة المركز الأول في الشوط الثالث لمالكها سليمان بن رويشد الجهني الزمن الأسرع وصولا لخط النهاية، وفي الشوط الرابع «نواف» لمحمد عبدلله المري و«غرنوق» لمبارك سالم المري في الشوط الخامس، أما في الشوط السادس جاء «رعاد» لاحمد مانع العامر، وفي الشوط السابع «الهلالية» لموسى عبدالعزيز الموسى، وفي الثامن «براق» لحسين عبدالله آل عامر، وفي التاسع «الفائزة» لعلي محمد المري، وفي العاشر «فجاج» لمسعود عبدالهادي المري، وفي الشوط الحادي عشر «الفايزة» لعلي محمد المري وفي الثاني عشر «ما يهاب» لمانع علي آل رز، وفي الثالث عشر «نيوم» لعقاب دعيج المطيري، وفي الشوط الرابع عشر جاء الأول «غلاب» لعلي حويل آل عامر، وفي الخامس عشر «اعمار» لعلي محمد المري، أما في الشوط السادس عشر والأخير للفترة الصباحية فقد حل بالمركزالأول الهجن «الصداوي» لربيع خميس الهمامي.