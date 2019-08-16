شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون أرباح صفقات بيع الهجن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

أشعل مهرجان ولي العهد للهجن فتيل الصفقات الشرائية بحثا عن نوماس الفوز. ويتوقع مراقبون أن الصفقات تجاوزت، في خضم الاستعدادات للمهرجان الأكبر عربيا، 100 مليون. وقد شهدت الفترة الماضية صفقات كبيرة تجاوزت قيمتها 30 مليون ريال حتى قبل أسبوعين من انطلاق السباق، وخلال الأيام الماضية نشطت حركة كبيرة لبيع الهجن السبق وشرائها من قبل كبار ملاك العزب القادمين بقوة لخوض منافسات هذا المهرجان الكبير.

وجاءت أبرز المشتريات من قبل عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي خالد بن فيصل بن شريم للهجن منتزع «سيف الحيل» في مهرجان ولي العهد الأول في الأشواط العامة، إذ أعلن أخيرا أن عزبته أبرمت صفقات عدة تجاوزت قيمتها 20 مليونا سعيا منه للمحافظة على السيف الغالي الذي يحمل اسم ولي العهد.

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وأبرمت مؤسسة هجن الرئاسة بقيادة الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان المشرف العام على هجن الرئاسة العائدة ملكيتها لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، صفقات باهظة الثمن استعدادا للحضور بقوة في هذا المهرجان الكبير في موسمه الثاني.

كما أعلن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم إقامة سباق تسعيرة لصالح هجن العاصفة المملوكة له بقيمة تتجاوز المليون ونصف المليون درهم تقريبا لكل من سن الحقايق والقايا. وتأتي هذه التسعيرة من أجل تعزيز ودعم جاهزية هجن العاصفة وتأهيل مطاياها لدخول المنافسة في هذا المهرجان الكبير، إضافة إلى مشتريات هجن النايفات ممثلة المملكة العربية السعودية، وهجن الشعار الملكي العائدة ملكيتها للأمير تركي بن محمد بن فهد، وأيضا مشتريات رجال الأعمال ومحبي هذه الرياضة العريقة.

وتعكس الحركة الاقتصادية أهمية هذا المهرجان العملاق الذي حقق في عامه الأول شهرة عالمية وحضورا لافتاً دخل على إثره موسوعة غينيس القياسية بعد أن شارك في المهرجان أكثر من 11 ألف مطية.