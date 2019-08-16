البوسني وحيد هليلهودزيتش مدربا جديدا للمغرب لأربع سنوات

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الرباط: تم الخميس بالرباط التقديم الرسمي للبوسني وحيد هليلهودزيتش (67 سنة) مدربا جديدا لـ"أسود الأطلس".

وسيشرف هليلهودزيتش على تدريب المنتخب الأول للمغرب بموجب عقد يمتد لأربع سنوات، إلى غاية 2023.

وقال فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم،إن التعاقد مع هليلهودزيتش جاء تمرة عمل اللجنة التي عُهد لها اختيار الناخب الوطني، مشيرا إلى أن تعيين هليلهودزيتش مدربا للنخة الوطنية أملته معرفته الجيدة بالكرة الإفريقية، بحيث سبق له أن أشرف على تدريب كل من فريق الرجاء الرياضي ومنتخب كوت ديفوار، فضلا عن المنتخب الجزائري.

وأوضح لقجع أن من بين الأهداف التي تربط بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وهليلهودزيتش قيادته للمنتخب الوطني للتأهل لنهائيات كأس العالم 2022، والوصول على الأقل لنصف نهائي كأس أفريقيا للأمم 2021.

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ويعوض هليلهودزيتش المدرب الفرنسي هيرفي رونار المستقيل، بعد خروج رفاق المهدي بنعطية من دور ثمن نهائي كأس أمم افريقيا التي احتضنتها مصر وتوجت المنتخب الجزائري بطلا للدورة الـ32.

ويبدو أن تجربة المدرب البوسني داخل القارة الأفريقية، علاوة على معرفته بالكرة المغربية وتجربته الناجحة رفقة الرجاء البيضاوي، هي التي كانت الفيصل في اختياره لقيادة المنتخب المغربي في قادم المواعيد.

وتحدثت تقارير على مدى الأيام القليلة الماضية عن مفاضلة الجامعة الملكية المغربية بين عدد من المدربين الأجانب بينهم، فضلا عن هليلهودزيتش، الفرنسيان لوران بلان ولويس فرنانديز والألماني جيرنوت روهر المرتبط بالمنتخب النيجيري.

وسبق لهليلهودزيتش أن درب الرجاء المغربي فحقق معه كأس أبطال أفريقيا في 1997، كما كانت له تجارب ناجحة مع عدد من الفرق والمنتخبات في أوروبا وآسيا وأفريقيا، بينها ليل ورين وباريس سان جرمان (فرنسا) وطرابازون سبور (تركيا) ودينامو زغرب، فضلا منتخب كوت ديفوار ومنتخب الجزائر الدي قاده إلى نهائيات كأس العالم بالبرازيل في 2014، ومنتخب اليابان الذي قاده إلى نهائيات كأس العالم بروسيا في 2018.