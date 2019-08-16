شكرا لقرائتكم خبر عن "خليفة" حسام غالي يخطف الأنظار في الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر العربي بدر لاعب الاهلي الصاعد بمستوى جيد في تدريبات الفريق الأخيرة بشكل نال إعجاب ورضا الجهاز الفمي للفريق بقيادة مارتن لاسارتي وأعضاء النادي الذين يتابعون مران الأهلي يومياً.

العربي بدر يُعد واحداً من مواهب الاهلي الصاعدة التى تحتاج فرصة خاصة بعدما أبلى بلاءً حسناً في النتدريبات والمباريات الودية التي شارك فيها مع الفريق الأول بجانب حديث أفراد الجهاز الفني عنه بشكل جيد.

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وخطف العربي بدر الأنظار في التدريبات الماضية ويرى كثيرون إنه سيكون الخليفة الشرعي لحسام غالي قائد الفريق السابق ومدير الكرة الحالي في الجونة.

ورغم أن خط الوسط بات يضم عدد كبير من اللاعبين يأتي في مقدمتهم ، حسام عاشور ، عمرو السولية ، حمدي فتحي ، المالي ديانج وهشام محمد الذى باب على أبواب الرحيل من القلعة الحمراء إلا أن هناك من يرى أن العربي بدر سيكون له مستقبل كبير في "وسط" الفريق خلال السنوات المقبلة ولابد من حصوله على فرصة كاملة حتى تظهر أمكانياته وقدراته الفنية.