شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق الشبابي يواصل استعداداته لملاقاة الاتفاق والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مساء أمس (الخميس) تدريباته على ملعب الأمير خالد بن سلطان، تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني خورخي الميرون، وذلك استعدادًا لملاقاة الاتفاق وديًا يوم السبت المقبل.
وانطلقت الحصة التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة بقيادة مدرب اللياقة دييغو أوسيي، الذي ركز من خلالها على تمارين المرونة وتقوية عضلات الجسم، عقب ذلك أخضع المدرب اللاعبين لتطبيق بعض الجمل الفنية، ثم أقام تقسيمة في منتصف الملعب، ركز من خلالها على تطبيق تدريبات التمرير السريع من لمسة واحدة، والضغط على المنافس، وتغيير اتجاه اللعب، والتحرك من دون كرة، بعد ذلك أجرى تقسيمة على كامل الملعب، شهدت تطبيق جمل هجومية ودفاعية من خلال تحرك الأطراف لرفع الكرات العرضية للمهاجمين. واختتمت التدريبات بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.
فيما واصل الرباعي (حسن الراهب، صوماليا، محمد عطية، وفهد غازي) برنامجهم العلاجي في عيادة النادي.
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