شكرا لقرائتكم سمير عثمان: لن يتم إستبعاد الحكم المخطئ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سمير عثمان رئيس لجنة الحكام الجديد أنه لن يتم إستبعاد الحكم المخطئ من إدارة المباريات فى الدوري فى حالة تسببه فى خطأ ما ، كما كان يحدث فى السنوات الماضية.

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تابع عثمان فى تصريحات لقناة ON SPORT لبرنامج ملعب أون ويقدمه سيف زاهر ، لن يتم الإنهاء على الحكم بسبب خطأ فالجميع يخطئ ، وسيتم إستبعاد الحكم من المباريات الكبري ولكن لن يتم إستبعاده نهائياً أو إيقافه لفترات طويلة .

أضاف رئيس لجنة الحكام أنه سيختار عدد معين من الحكام لإدارة مباريات الدوري الممتاز ستكون كقائمة أساسية وعدد من الحكام كقائمة إضافية.