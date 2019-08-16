شكرا لقرائتكم طنطا يدعم فريقه بـ 4 لاعبين أفارقة في الانتقالات الصيفية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح فريق طنطا بقيادة أيمن المزين فى التعاقد مع 4 لاعبين أفارقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الطنطاوى فى بطولة الدورى الممتاز . وجاء الرباعى كالتالى : تاديو لوانجا لاعب وسط منتخب أوغندا . جون افيرا مهاجم منتخب كينيا . ماريو بيرنارد جناح منتخب الجابون . Advertisements ضيوف مهاجم منتخب السنغال الاوليمبي . وعاد فريق طنطا إلى للدورى الممتاز وذلك عقب تصدر المجموعة الثالثة "بحرى" بدورى القسم الثانى وبدأ الفريق بقيادة أيمن المزين فترة الإعداد للموسم الجديد خلال الأيام الماضية بخوض التدريبات الجماعية على استاد جامعة طنطا.

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