شكرا لقرائتكم أتلتيك بلباو.. لا يهبط ويتحدى برشلونة بـ"الباسكيين" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حضرت 3 أندية تأسيس انطلاق الدوري الإسباني في عام 1929ولم تعرف طعم الهبوط حتى الآن، وهي ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بلباو.

ويعد الفريق الواقع في إقليم الباسك شمال إسبانيا هو رابع أندية البلاد فوزا بببطولة الدوري، 8 مرات، إلى جانب وقوعه وصيفا في سجل الفائزين ببطولة الكأس، 23 مرة.

وحافظ الفريق الباسكي على قميصه خاليا من أي شعار تجاري حتى عام 2008، أي بعد 110 أعوام من تأسيسه، ولكنه لم يتخلى عن تقليده التاريخي مازال قائئما والذي يقتصر على إشراك لاعبين من أصول باسكية أو من مواليد الأقاليم الباسكية، في إسبانيا أو فرنسا، ولكن هذه القاعدة لا تنطبق على الأجهزة التدريبية التي تقود فرق النادي بمختلف فئاتها حيث يتم الاستعانة بمدربين إسبان أو من خارج البلاد.

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ومن فوائد قاعدة اللاعب الباسكي تقليل ميزانية الفريق على الصفقات لضم اللاعبين حيث يتم الاكتفاء بالبحث عن المواهب من مدارسه الكروية. وأيضا ترفع إدارة النادي شعار من يريد لاعبينا عليه دفع الشرط الجزائي ولا تفاوض حول هذا البند وهو ما جعل ميزانية أتلتيك تظهر ربحا ماليا بشكل متواصل ويمنحه القدرة على دفع رواتب عالية للاعبيه، وكان بايرن ميونخ قد دفع 40 مليون يورو لضم خافي مارتينيز في 2011، وهو رقم قياسي لأندية "البوندسليغا" في ذلك الوقت.

وأنفق مانشستر سيتي 65 مليون يورو للحصول على خدمات المدافع لابورتي ودفع تشيلسي 80 مليون يورو جعلت كيبا أغلى حارس مرمى بتاريخ كرة القدم.

ويسعى أتلتيك عندما يلتقي مع ضيفه برشلونة، لكسر سلسلة نتائج سلبية على ميدانه في الدوري أمام الضيف الكتالوني في ملعب سان ماميس منذ الأول من ديسمبر 2013.