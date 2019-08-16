اخبار الرياضه

17 يوماً تحسم مصير بوغبا وخاميس وديبالا قبل إغلاق سوق الانتقالات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم 17 يوماً تحسم مصير بوغبا وخاميس وديبالا قبل إغلاق سوق الانتقالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تبقى 17 يوما قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في والألماني والفرنسي، فيما تقفل في إيطاليا بعد 7 أيام.

وسيحدد في هذه الأيام طريق نجوم يعيشون مسيرة ضبابية، فما زال الغموض يحيط بمستقبل غاريث بيل الذي يعيش أياما سيئة، وكان مدربه زيدان قد أعلن رغبته مغادرة اللاعب في أسرع وقت ممكن، ولكن المهاجم الويلزي مازال يشارك مع الريال كون بيعه ليس أمرا سهلا مع راتب يصل إلى 600 ألف يورو أسبوعيا وعقد يمتد حتى 2022.

Advertisements

ويعيش الكولومبي خاميس رودريغيز أياما مجهولة عقب عودته من الإعارة من بايرن ميونخ وتعثر انتقاله إلى نابولي ورفض رحيله إلى جاره أتلتيكو وعدم اقتناع زيدان به.

وما زال مستقبل بوغبا مجهولا مع ناديه مانشستر يونايتد، كون سولشاير يشيد بأدائه في الوقت الذي أبدى فيه الدولي الفرنسي رغبته مغادرة أولد ترافورد والبحث عن تجربة جديدة مع ناد آخر وسط تقارير صحفية تشير إلى احتماليه انتقاله لريال مدريد أو يوفنتوس.

ولم تتوقف التكهنات حول مصير الأرجنتيني ديبالا، فوجوده في تشكيلة السيدة العجوز ما زال محل شك، وتشير التقارير قرب انتقاله إلى باريس سان جيرمان لا سيما بعد غلق باب ورغبة ساري، وهي الحال نفسها لإيكاردي ونيمار وكوتينيو وكريستيان إريكسين وإيفان راكتيتش وغيرهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 17 يوماً تحسم مصير بوغبا وخاميس وديبالا قبل إغلاق سوق الانتقالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا