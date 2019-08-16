شكرا لقرائتكم 17 يوماً تحسم مصير بوغبا وخاميس وديبالا قبل إغلاق سوق الانتقالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تبقى 17 يوما قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في الدوري الإسباني والألماني والفرنسي، فيما تقفل في إيطاليا بعد 7 أيام.

وسيحدد في هذه الأيام طريق نجوم يعيشون مسيرة ضبابية، فما زال الغموض يحيط بمستقبل غاريث بيل الذي يعيش أياما سيئة، وكان مدربه زيدان قد أعلن رغبته مغادرة اللاعب في أسرع وقت ممكن، ولكن المهاجم الويلزي مازال يشارك مع الريال كون بيعه ليس أمرا سهلا مع راتب يصل إلى 600 ألف يورو أسبوعيا وعقد يمتد حتى 2022.

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ويعيش الكولومبي خاميس رودريغيز أياما مجهولة عقب عودته من الإعارة من بايرن ميونخ وتعثر انتقاله إلى نابولي ورفض ريال مدريد رحيله إلى جاره أتلتيكو وعدم اقتناع زيدان به.

وما زال مستقبل بوغبا مجهولا مع ناديه مانشستر يونايتد، كون سولشاير يشيد بأدائه في الوقت الذي أبدى فيه الدولي الفرنسي رغبته مغادرة أولد ترافورد والبحث عن تجربة جديدة مع ناد آخر وسط تقارير صحفية تشير إلى احتماليه انتقاله لريال مدريد أو يوفنتوس.

ولم تتوقف التكهنات حول مصير الأرجنتيني ديبالا، فوجوده في تشكيلة السيدة العجوز ما زال محل شك، وتشير التقارير قرب انتقاله إلى باريس سان جيرمان لا سيما بعد غلق باب الدوري الإنجليزي ورغبة ساري، وهي الحال نفسها لإيكاردي ونيمار وكوتينيو وكريستيان إريكسين وإيفان راكتيتش وغيرهم.