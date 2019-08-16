مرتضى منصور: جنش عور نفسه وتسبب فى ضياع الدورى من الزمالك

الموجز

قال مرتضي منصور رئيس الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي في مقر القلعة البيضاء : جنش من ضمن ضياع الدوري بعد إصابته لنفسه في معسكر المنتخب، كما يتحمل عماد السيد المسؤولية في الخسارة مع الأهلي

مضيفا : و كريستيان جروس الذي ارهق اللاعبين . وبسبب ظلم الحكام ، وتنظيم جدول الدوري لصالح الأهلي بالإضافة إلى محمد إبراهيم الذى أهدر العديد من الفرص .

وختم " رئيس الزمالك " قائلا : لن أعلن اسم مدرب الفريق الجديد إلا لما يأتى لمصر