ياسمين تيسير

كشفت بعض التقارير السعودية أن عمر السومة نجم فريق الاهلي السعودي يرغب في الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية خاصة في ظل وجود أزمة كبرى بينه و بين الكراوتي برانكو ايفانكوفنش المدير الفني للفريق وأكدت صحيفة الرياضية السعودية أن هناك...

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كانت هذه تفاصيل خبر خلاف مع المدرب ... عمر السومة يطالب بالرحيل عن الأهلي السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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