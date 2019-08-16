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خلاف مع المدرب ... عمر السومة يطالب بالرحيل عن الأهلي السعودي

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ياسمين تيسير
كشفت بعض التقارير أن عمر السومة نجم فريق الاهلي السعودي يرغب في الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية خاصة في ظل وجود أزمة كبرى بينه و بين الكراوتي برانكو ايفانكوفنش المدير الفني للفريق

وأكدت صحيفة السعودية أن هناك...

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