مصر تواجه البرتغال في نصف نهائي كأس العالم لناشئي اليد

الموجز تأهل منتخب مصر للناشئين لكرة اليد إلى نصف نهائى المسابقة عقب الفوز على ايسلندا بنتيجة 35 /31 فى المباراة التى أقيمت بينهما امس . ويواجه المنتخب الوطنى المنتخب البرتغالى فى نصف النهائى غدا السبت فى تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مصر . كان منتخب مصر لناشئي كرة اليد تأهل لدور الـ8 ضمن منافسات كأس العالم المقامة حاليا فى مقدونيا علي حساب سلوفينيا بنتيجة 30-23 فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس.

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