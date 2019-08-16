موعد مباراة الاهلى وبيراميدز فى كأس مصر 2019 والقنوات الناقلة يوم السبت

يواجه الاهلى فريق بيراميدز فى دور ال 16 من بطولة كأس مصر فى المباراة المؤجلة من الموسم المنقضي، يدخل الاهلى مباراة بيراميدز طامحا فى التأهل إلى دور الثمانية وتعويض الخسارة من بيراميدز فى الدوري المصري فى الذهاب والعودة خاصة وأن بيراميدز قد تخلى عن عدد كبير من اللاعبين وأبرزهم كينو وقام بجلب عدد من الصفقات أبرزهم أحمد علي مهاجم المقاولون السابق.

موعد مباراة الاهلى وبيراميدز فى كأس مصر 2019

من المرتقب أن تقام مباراة الاهلى وبيراميدز فى تمام الثامنة من مساء السبت السابع عشر من أغسطس، ويسعى الاهلى إلى تحقيق السيطرة فى المباراة واستغلال النتيجة الطيبة التى حققها الاهلى على فريق اطلع بره فى الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى وبيراميدز فى كأس مصر 2019

من المرتقب أن تقوم قناة أون سبورت وقناة النيل الرياضية بنقل مباراة الاهلى وبيراميدز فى كأس مصر، ويقود بيراميدز المدير الفني الفرنسي ديسابر والطامح إلى تحقيق نتيجة طيبة خاصة وأن مباريات كأس مصر لابد من فائز وهو الأمر الذى يزيد من صعوبة المواجهة.

على الجانب الأخر، يحاول لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلى تثبيت تشكيل النادي الأهلى وأبرزهم حسين الشحات ورمضان صبحي وأزارو فى المقدمة مع الإستعانة بجيرالدو وأجاي ووجود محمد الشناوي فى حراسة المرمى بعد إراحته أمام فريق اطلع بره فى دوري أبطال أفريقيا.

هذا وكان الأهلى قد أعلن جاهزية كلا من على معلول ورامي ربيعة لمواجهة بيراميدز خاصة وأن كلا اللاعبين يعتبرا من اللاعبين المهمين فى تشكيل النادى الاهلى أمام بيراميدز.