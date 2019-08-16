موعد مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي اليوم الجمعة والقنوات الناقلة فى دورى أبطال أفريقيا

يواجه الزمالك فريق ديكاداها الصومالي فى الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا، يسعى الزمالك إلى الفوز على ديكاداها الصومالي وتحقيق نتيجة مرضية قبل مباراة العودة، يقود الزمالك أمام ديكاداها الصومالي طارق يحي بشكل مؤقت قبل تعيين مدير فني أجنبي.

موعد مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي اليوم

تقام مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي فى تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة، ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على ديكاداها الصومالي خاصة بعد عودة الزمالك لبطولة دوري أبطال أفريقيا بحثا عن الكأس السادسة فى تاريخه وبعد تحقيق الكونفدرالية الأفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وديكاداها الصومالي

من المرتقب أن تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي عبر القناة بشكل حصري على أن يكون هناك ستديو تحليلي بحضور كلا من أيمن يونس وحازم إمام نجوم التحليل من أجل تحليل تشكيل نادي الزمالك وفريق ديكاداها.

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من المرتقب أن يستضيف ستاد بتروسبورت مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي بحضور عشرة ألالاف من جماهير الزمالك خاصة وأن الملعب يشتضيف مبارتي الذهاب والعودة، هذا ويسعى طارق يحيى لتجربة عدد من العناصر الجديدة من أجل رؤية فنية أوضح للمدير الفني الجديد.

كان طارق يحيى قد أكد صعوبة مواجهة ديكاداها الصومالي وأكد أن الفريق الأبيض سيخوض مباراة صعبة خاصة وأن الإصابات ستعيق نادى الزمالك من تحقيق نتيجة طيبة، وعاد يحيى ليؤكد ثقته فى العناصر الموجودة بقائمة الفريق الأبيض وتأكيده قدرة الفريق على تحقيق نتيجة طيبة.

هذا ومن المرتقب أن يقود محمد عواد حراسة مرمى نادى الزمالك أمام ديكاداها الصومالي بطل الصومال فى وجود لحمدي النقاز والونش ومحمد عبد الغنى وقد يعود محمد عبد الشافي لقيادة الجبهة اليسرى فى ظل وجود أحمد سيد زيزو وأوباما ومحمد عنتر فى خط الوسط على أن يقود أشرف بن شرقي خط الهجوم لنادي الزمالك.