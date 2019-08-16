شاهد رد فعل النادي الأهلي لطلب لاسارتي بإبرام صفقات جديدة

لجنة الكرة بالنادي الأهلي عقدت اجتماع خلال الساعات الماضية مع المدير الفني للفريق الأحمر الأوروجواياني مارتن لاسارتي، وشهد الاجتماع مطالبة لاسارتي بإبرام صفقات جديدة، قبل انتهاء فترة القيد بنهاية الشهر الجاري.

والجدير بالذكر أن القلعة الحمراء قامت بالتعاقد على 3 صفقات خلال الميركاتو الصيف الحالي، واللاعبين هم محمد مجدي قفشه لاعب بيراميدز، والمالي أليو ديانج لاعب وسط مولودية الجزائر، ومحمود متولي مدافع الإسماعيلي، بجانب قيامه بالتجديد لإعارة رمضان صبحي من نادي هدرسفيلد الإنجليزي.

كما طالب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لاسارتي لجنة الكرة بالنادي الأهلي بضم مهاجم جديد ولاعب بالجبهة اليمني، للقائمة الحمراء خلال الموسم المقبل، وقد قامت اللجنة برفض طلبه، مؤكدا انه يجب غلق ملف صفقات الموسم نهائيا، وخوض مباريات الموسم الجديد، سواء على المستوي المحلي أو الأفريقي من دون إضافة عناصر جديدة.